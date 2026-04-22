В России резко вырос спрос на раннее бронирование круизов и санаториев

В первой половине апреля число бронирований в санаториях пошло на спад, однако в ЮMoney связали это не со снижением интереса, а с тем, что места на популярные направления и даты были заняты еще в марте. При этом оборот платежей за оздоровительный отдых продолжил расти (на семь процентов), средний чек увеличился на 14 процентов и достиг 27 170 рублей.