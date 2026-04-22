В России резко вырос спрос на раннее бронирование круизов и санаториев

Тренды туристического сезона-2026 выделили аналитики финтех-компании ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру». Взрывной рост показали круизные туры — число оплат по ним в апреле удвоилось год к году. Путевки в санатории на самые удобные даты оказались разобраны еще в марте. Спрос на аренду домиков в глэмпингах увеличился по сравнению с 2025-м на 30 процентов.
Судя по данным исследования (есть в распоряжении «РГ»), россияне делают ставку на отдых на природе. Объем бронирования путевок в санатории и спортивные лагеря начал активно расти еще в марте (плюс 20 процентов к февралю по количеству оплат, плюс 10 процентов — по обороту). Средний чек составил 25 427 рублей (это на восемь процентов меньше, чем в конце зимы).
В первой половине апреля число бронирований в санаториях пошло на спад, однако в ЮMoney связали это не со снижением интереса, а с тем, что места на популярные направления и даты были заняты еще в марте. При этом оборот платежей за оздоровительный отдых продолжил расти (на семь процентов), средний чек увеличился на 14 процентов и достиг 27 170 рублей.
Количество платежей за речные и морские круизы и оборот по ним с 1 по 15 апреля оказалось в три и 2,5 раза больше, чем в первой половине марта. По сравнению с уровнем апреля 2025 года эти показатели выросли в 1,9 и 1,8 раза соответственно. Средний чек между тем снизился до 12 399 рублей (минус 23 процента к марту, минус 8 процентов к апрелю 2025-го), что говорит о выборе коротких туров.
Главным открытием сезона эксперты назвали комфортабельные кемпинги (глэмпинги). По данным сервиса «Суточно.ру», число бронирований по ним в сравнении с уровнем прошлого года в апреле увеличилось на 30 процентов.
Средняя стоимость аренды места в глэмпинге по России — около 7 600 рублей за сутки, что на 10 процентов выше прошлогоднего уровня. Как правило, домики бронируют на трое суток, что соответствует формату «длинных выходных».
«География спроса отражает стремление горожан выбраться из мегаполисов, но не слишком далеко: в лидерах — Подмосковье и Ленинградская область. Также в топ-5 вошли Краснодарский край и Карелия», — отмечается в исследовании.
Разброс цен очень значителен, сумма зависит от региона и условий размещения. Так, в Подмосковье, Ленобласти и на Кубани отдых в глэмпинге будет стоить от 7 до 35 тысяч рублей за сутки, в Крыму — от 6 до 15 тысяч, в Карелии — от 6 до 20, в Башкирии — от 5 до 7 тысяч.
В целом спрос на жилье посуточно в летний сезон, судя по динамике ранних бронирований, вырос на 10 процентов. Средняя ставка аренды по стране увеличилась на четыре процента — до 5710 рублей за сутки. Основная доля бронирований приходится на крупные города и морские курорты. В топе — Санкт-Петербург и Сочи (средняя ставка — 5890 рублей в сутки), Москва (5 760) и Казань (5 590).
«Отдельный сегмент формируют курорты с особым микроклиматом. Ночь в Зеленоградске обойдется в среднем в 8210 рублей — это самый высокий показатель среди городов Балтики. В Геленджике средняя стоимость составляет 7110 рублей, в Калининграде — 4410, в Кисловодске — 4890», — подсчитали аналитики сервиса.