Создатели Telega пожаловались в ФАС после удаления из App Store

Поводом для обращения стали удаление приложения из App Store, блокировка аккаунта разработчика в программе Apple Developer, а также ограничения на запуск уже установленной версии Telega на устройствах iOS.
«Такие действия наносят нам существенный репутационный и финансовый ущерб, лишая доступа к платформе без аргументов, доказательств и возможности оспорить решения. Вместо технического диалога — немедленная блокировка, репутационный удар и формальные “отписки”, — говорится в сообщении.
Команда Telega утверждает, что 9 апреля Apple в уведомительном порядке удалила их приложение и аккаунт, а 17 апреля начала помечать Telega как «вредоносное ПО» и блокировать его запуск на iPhone. По словам разработчиков, за две недели они не получили от корпорации никаких «конкретных причин или технических заключений», Apple лишь подтвердила получение запросов, но не предоставила разъяснений.
В жалобе, направленной в ФАС, создатели Telega просят признать действия Apple нарушением закона «О защите конкуренции», восстановить доступ к аккаунту и App Store, а также изменить процедуры взаимодействия с разработчиками. «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», — говорится в заявлении.
Разработчики Telega подчеркивают, что их приложение «не содержит вредоносного кода, не является шпионским ПО и не нарушает безопасность пользователей». При этом они не исключают, что удаление из App Store могло быть связано с большим количеством негативных отзывов, появившихся после введения системы ожидания для новых пользователей на фоне роста нагрузки.
О проблемах у пользователей альтернативного клиента стало известно в начале месяца. Тогда владельцы iPhone столкнулись с массовым сбоем при обновлении до iOS 26.4.1, после попытки установки устройства уходят в бесконечную загрузку и превращаются в «кирпичи». По информации издания «Код Дурова», проблема возникла у пользователей, на чьих смартфонах был установлен Telega.
Приложение все еще доступно для скачивания в Google Play и RuStore. В начале апреля официальный Telegram начал помечать аккаунты пользователей, использующих сторонние приложения или «зеркала». Веб-зеркала Telegram — другие домены, через которые можно зайти в сервис. Каждое зеркало меняет ссылку с «t.me» на собственную.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.