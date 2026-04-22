Создатели Telega пожаловались в ФАС после удаления из App Store

Команда Telega утверждает, что 9 апреля Apple в уведомительном порядке удалила их приложение и аккаунт, а 17 апреля начала помечать Telega как «вредоносное ПО» и блокировать его запуск на iPhone. По словам разработчиков, за две недели они не получили от корпорации никаких «конкретных причин или технических заключений», Apple лишь подтвердила получение запросов, но не предоставила разъяснений.