Пермский край улучшил позиции в рейтинге ГТО по итогам 2025 года

За 2025 год участие в выполнении нормативов приняли более 58 тысяч жителей края. Из них свыше 43 тысяч успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. Золотые знаки были вручены почти 20 тысячам человек, серебряные — около 13 тысячам, бронзовые — более 10 тысячам участников.