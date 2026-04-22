Пермский край улучшил позиции в рейтинге ГТО по итогам 2025 года

Регион поднялся на 21-е место во всероссийском рейтинге комплекса «Готов к труду и обороне». Годом ранее Пермский край занимал 28-ю строчку.
За 2025 год участие в выполнении нормативов приняли более 58 тысяч жителей края. Из них свыше 43 тысяч успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. Золотые знаки были вручены почти 20 тысячам человек, серебряные — около 13 тысячам, бронзовые — более 10 тысячам участников.
Специалисты отмечают, что комплекс ГТО помогает оценить уровень физической подготовки населения. В регионе активно развивают это направление: для жителей разных возрастов проводят спортивные фестивали и мероприятия, где можно попробовать свои силы и сдать нормативы.
Кроме того, в крае продолжают создавать условия для занятий спортом. За последние годы построены десятки уличных площадок, и работа в этом направлении продолжается — в ближайшее время появятся новые спортивные комплексы.
Сдать нормативы можно в специальных центрах тестирования после регистрации — требования зависят от возраста, пола и уровня физической подготовки участников.