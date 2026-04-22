Куда течет река. «Выкса-фестиваль» ппредставляет программу 2026 года

«Выкса-фестиваль» пройдет с 19 по 21 июня в городе Выкса Нижегородской области уже в шестнадцатый раз. Тема этого года — «Куда течет река» — символизирует возвращение к истокам и отражает идею непрерывных перемен. Главной площадкой фестиваля станет «Шухов-парк», где в 2030 году планируется открытие масштабного музейного комплекса. Центральная сцена расположится у башни Шухова, которую, недавно отреставрировали и бережно переместили с действующей промышленной площадки завода ОМК.
Музыка.
Гостей фестиваля ждет насыщенная музыкальная программа: три вечера, посвященные современному прочтению исконно русской музыки. Дополнением станут «мерцающие» концерты — неожиданные короткие музыкальные выступления в разных точках города. В этом году на них выступят академические и фольклорные музыканты. А один из городских автобусных маршрутов на дни фестиваля станет «поющим» — благодаря Виктории Чигрецкой, актрисе, хористке и автору проекта «ХорХор» и музыкантам из Выксы.
Куратором вечера академической музыки и «мерцающих» концертов стал Борис Андрианов — виолончелист-виртуоз, народный артист России и создатель международного фестиваля «Музыкальная экспедиция». Программу современной эстрадной и фольклорной музыки составляют главный редактор фестиваля Юрий Сапрыкин и выксунка Дарья Епишкова. Режиссером всех трех музыкальных вечеров станет Полина Кардымон — лауреат «Золотой маски», которая в своих театральных работах исследует тему обрядов и фольклора.
«Я ценю то, что фестиваль дает гостям и местным жителям в моменте: соучастие, новый опыт, встречу с тем, что может изменить жизнь к лучшему. Но мы все больше видим, как силен эффект долгосрочный. Например, работа выксунских детей и подростков с музыкантами, которые приезжают на фестиваль, уже стала устойчивой практикой. За последние годы Выксунский детский хор успел поработать с композиторами Владимиром Горлинским и Владимиром Мартыновым, командой “СмешBand”, группами СБПЧ, “Хадн дадн”, “Лолита Косс” и “Бонд с кнопкой”. С последними дети съездили в тур по стране, выступали перед многотысячными залами и даже снялись в кино», — комментирует Ирина Седых, председатель Попечительского совета фонда «ОМК-Участие», основатель и один из создателей «Выкса-фестиваля».
Выставки.
Тема воды продолжится в проектах участников арт-резиденции «Выкса», программа которой в этом году сфокусирована на осмыслении этой стихии. Также ядром выставочной программы станет проект, посвященный уникальной выксунской гидросистеме из рукотворных прудов XVIII века. Экспозиция представит взгляд инженеров на историю создания, практическое применение и инженерные особенности этого выдающегося гидротехнического комплекса. А за пределами музейных стен, на берегах прудов и рек, художники расскажут о красоте и хрупкости этих водоемов: их работы встроятся в природный ландшафт и станут частью лесов и парков у воды. Руководит этой частью выставочной программы куратор культурной площадки «Дебаркадер-30» в Набережных Челнах Зульфия Илькаева.
Дополнит выставочную программу заключительная часть цикла «Путевые заметки», который показывает произведения авангардистов, нонконформистов и представителей актуального искусства из коллекции семьи Седых.
Театр.
Театр давно играет ключевую роль в программе фестиваля, а в 2024 году «Выкса-фестиваль» по инициативе Ирины Седых и фонда «ОМК-Участие» начал системную работу с театральным прошлым города: в XIX веке усадебный театр Баташевых — Шепелевых был одним из крупнейших в России.
В этом году на фестивале представят книгу о масштабе и героях выксунского усадебного театра под редакцией Елены Пенской, а Театр Наций проведет лабораторию проекта поддержки театров малых городов.
Семья, спорт, сообщества.
Детей и родителей снова ждет музыкальное шествие-перформанс — на этот раз в соавторстве с независимым театром «Пух и прах», под руководством режиссера и художника, лауреата «Золотой маски» Этель Йошпа и актрисы Алены Смирницкой. Другой частью детской программы станет выставка, которую дети и подростки готовят вместе с группой «Край» — объединением педагогов, художниц и кураторов из Перми.
Спортивная программа развернется на воде и около воды: гостей ждут виды спорта, требующие координации и равновесия, а также прогулки по прудам, рекам и болотам с зоологами и натуралистами. Ярмарка, как и каждый год, соберет уникальные вещи и впечатления — из Выксы и со всей страны.
