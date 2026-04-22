Фестиваль правильного кино приглашает калининградцев на бесплатный показ

В Калининграде стартовал Фестиваль правильного кино — показывают бесплатно фильмы патриотической направленности. Фестиваль проводят во всех регионах страны, а в нашем городе площадкой по традиции стал областной историко-художественный музей.
23 апреля в 12:30 можно без билета посмотреть документальный фильм «Крым индустриальный» (12+), режиссер: Игорь Китаев. 26 минут. 2025 г.
Это лента о масштабном возрождении промышленности полуострова после возвращения в состав России в 2014 году.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше