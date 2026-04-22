«Ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом». Резкое похолодание несут в Беларусь «ныряющие» циклоны с Гренландского и Норвежского морей

В Беларусь придут «ныряющие» циклоны, которые принесут похолодание, пишет БелТА.
Так, по данным Белгидромета, в ближайшую неделю весна сделает шаг назад. Территория Беларуси окажется под влиянием «ныряющих» циклонов, которые принесут с собой холодный воздух северных широт. Такие циклоны отличает то, что они смещаются с большой меридиональной составляющей — с северо-запада на юго-восток. Их зарождение происходит над Гренландским и Норвежским морями, а затем подобный циклон быстро «ныряет» к юго-востоку и уже через сутки может достигнуть Нижнего Поволжья, продвигаясь со скоростью около 50 километров в час.
Из-за этого, в четверг, 23 апреля, во многих районах Беларуси прогнозируют дождь и мокрый снег. В ночные часы температуры понизятся от +1 до +7, днем будет от +6 до +15 в зависимости от региона. Кроме того, из-за усиления барических градиентов на большей часты страны прогнозируется сильный ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду.
В пятницу, 24 апреля, осадки ожидаются днем, ветер около 15 — 18 метров в секунду сохранится. Ночью станет еще холоднее — от −3 до +3, а днем воздух прогреется от +7 до +14 градусов.
В субботу, 25 апреля, задождит еще с ночи. На юго-западе страны днем будет сильный ветер с порывами 15 — 20 метров в секунду. В ночные часы температуры будут от −2 до +5, а днем — от +9 по северо-востоку до +17 тепла в юго-западных районах.
Еще сильнее ветер прогнозируют на воскресенье, 26 апреля, — до 22 метров в секунду в отдельных районах. Влияние холодной воздушной массы в этот период станет более ощутимым, распространившись практически на всю Беларусь. Термометры не покажут больше +11 градусов в этот день.
В начале следующей недели сохранится ветреная погода, будут дожди и мокрый снег местами, а ночи по-прежнему морозными — до −4. Дневные максимумы не превысят +11.
