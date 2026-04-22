Воронежские врачи на 2,5 часа остановили сердце девочки, чтобы спасти её

Кардиохирурги Воронежской областной клинической больницы № 1 спасли жизнь шестимесячной девочке. Для этого пришлось на пару часов остановить её сердце. Об уникальной операции рассказали в региональном министерстве здравоохранения в среду, 22 апреля.
В медучреждение родители полугодовалой девочки обратились с жалобами на учащённое дыхание и плохую прибавку в весе у ребёнка. С рождения у малышки был диагностирован серьёзный врождённый порок сердца — полная форма атриовентрикулярного канала. Вместо двух отдельных клапанов у неё работал один общий, что создавало колоссальную нагрузку на сосуды и внутренние органы, тормозя физическое развитие.
Врачи отмечают, что такая патология встречается лишь в 3−5% случаев всех врождённых пороков сердца и часто сопровождает хромосомные аномалии. Без своевременного вмешательства болезнь стремительно прогрессирует, а критическая стадия может наступить уже в первые годы жизни.
Чтобы спасти девочку, специалисты выполнили сложное реконструктивное вмешательство в условиях искусственного кровообращения. Операция длилась 2,5 часа. На время её проведения функцию сердца выполнял специальный аппарат.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, и ребёнка перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии, где он находился под пристальным наблюдением специалистов.
Восстановление, по словам медиков, проходило без осложнений. Через десять дней пациентку уже выписали из больницы.