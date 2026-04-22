Тихон Жизневский представил в Калининграде фильм про спортсменов, спасавших сирот блокадного Ленинграда

Заодно Жизневский рассказал зрителям об «Ангелах Ладоги»: действие фильма разворачивается в ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады. По сюжету группа молодых буеристов выходит на лёд, чтобы доставить боеприпасы, однако в итоге им приходится вывозить сирот из детского дома. Так бывшие соперники оказываются в ситуации, где им необходимо действовать как команда.