Затраты нижегородских таксистов на перекраску машин оценили в 2,4 млрд рублей

Нижегородские таксисты обратились в Заксобрание из-за необходимости сменить цвет машин.

Источник: Живем в Нижнем

Общественный Совет по развитию такси обратился в нижегородское Законодательное собрание с заявлением о существенных рисках для сферы пассажироперевозок в связи с инициативой Минтранса. Речь идет о введении обязательной цветовой гаммы кузова машин. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, в министерстве транспорта Нижегородской области предложили ввести единый цвет кузова для всех машин такси — они должны стать оранжевыми. Единый окрас автомобилей, по мнению законотворцев, поможет быстрее обнаружить перевозчика в потоке транспорта.

Ранее представители Общественного Совета уже обращались к губернатору Глебу Никитину с просьбой не поддерживать законопроект. Введение требований к цвету кузова может привести к массовому уходу перевозчиков с рынка, росту цен и увеличению доли «серого рынка». Также общественники направили свое обращение к депутатам ЗС НО, вновь упомянув о рисках для сферы.

«По расчетам Совета, при минимальной стоимости оклейки одного автомобиля в 95 тысяч рублей совокупные затраты бизнеса только за пять лет могут составить более 2,45 млрд рублей. При этом в регионе отсутствуют меры государственной поддержки перевозчиков легковыми такси», — отметили в Совете.

Вместо обязательной перекраски кузова представители общественной организации предлагают установить единые требования к цвету «шашечного пояса». Кроме того, общественники отмечают проблему, связанную с обеспеченностью региона автомобилями такси. На 10 тысяч жителей приходится всего 82 машины, что не является передовым показателем по стране. Требования к цвету кузова могут только усугубить ситуацию.