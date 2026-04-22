Региональный портал для приемных родителей запустили в Нижегородской области

По данным нижегородского министерства социальной политики, на начало 2026 года в Нижегородской области проживают более 7,7 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 93% уже воспитываются в приемных семьях. В социальных учреждениях остаются 590 детей. Большинство из них — подростки и дети, у которых есть братья или сестры.