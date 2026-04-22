Чем так страшны статины, кому они противопоказаны, а кому спасают жизнь?

Главные мифы о статинах — они вызывают рак, диабет, разрушают мышцы и «убивают» печень.

Главные мифы о статинах — они вызывают рак, диабет, разрушают мышцы и «убивают» печень.

Высокий холестерин опасен тем, что он никак себя не проявляет: человек может чувствовать себя прекрасно, а в сосудах полным ходом идёт разрушительная работа — образуются бляшки, которые в результате могут привести к инфаркту или инсульту, поясняет доктор Елена Парецкая.

Статины помогают бороться с этим явлением уже больше 30 лет. Однако одни пациенты их боятся, другие не верят в эффективность.

«Давайте разбираться по порядку. Статины подавляют активность фермента ГМК-КоА-редуктазы, участвующей в синтезе холестерина. Простыми словами: печень начинает вырабатывать меньше “плохого” холестерина, а из крови его захватывается больше. Липидный профиль приходит в норму», — переводит врач с медицинского на русский.

Статины показаны тем, кто:

страдает ишемической болезнью сердца;

перенес инсульт;

испытывает острый коронарный синдром.

Врач может выписать их и с целью профилактики, если риски высоки.

В группе риска:

пациенты с сахарным диабетом;

хронической болезнью почек;

атеросклерозом артерий нижних конечностей;

семейной гиперхолестеринемией;

общим холестерином выше 8 ммоль/л.

Диета и спорт здесь уже не спасут.

Главные мифы о статинах:

они вызывают рак;

диабет;

разрушают мышцы;

«убивают» печень.

Это не так. Исследования показывают, что статины можно использовать даже у пациентов с заболеваниями печени.

«Главная ошибка — бросать терапию, как только АЛТ/АСТ немного подросли. Если показатели повысились менее чем в три раза от верхней границы нормы, этого делать нельзя. Если более — терапию отменяют и возобновляют через 4−6 недель. Предпочтение отдают розувастатину», — предупреждает медик.

Но все же есть люди, которым статины противопоказаны. Это:

беременные и кормящие мамы;

пациенты с печёночной недостаточностью;

циррозом;

активным гепатитом.

Важно понимать: статины работают только в комплексе с образом жизни:

соблюдением диеты;

увеличением физической активности;

отказом от курения.