Чем так страшны статины, кому они противопоказаны, а кому спасают жизнь?

Главные мифы о статинах — они вызывают рак, диабет, разрушают мышцы и «убивают» печень.
Высокий холестерин опасен тем, что он никак себя не проявляет: человек может чувствовать себя прекрасно, а в сосудах полным ходом идёт разрушительная работа — образуются бляшки, которые в результате могут привести к инфаркту или инсульту, поясняет доктор Елена Парецкая.
Статины помогают бороться с этим явлением уже больше 30 лет. Однако одни пациенты их боятся, другие не верят в эффективность.
«Давайте разбираться по порядку. Статины подавляют активность фермента ГМК-КоА-редуктазы, участвующей в синтезе холестерина. Простыми словами: печень начинает вырабатывать меньше “плохого” холестерина, а из крови его захватывается больше. Липидный профиль приходит в норму», — переводит врач с медицинского на русский.
Статины показаны тем, кто:
страдает ишемической болезнью сердца;
перенес инсульт;
испытывает острый коронарный синдром.
Врач может выписать их и с целью профилактики, если риски высоки.
В группе риска:
пациенты с сахарным диабетом;
хронической болезнью почек;
атеросклерозом артерий нижних конечностей;
семейной гиперхолестеринемией;
общим холестерином выше 8 ммоль/л.
Диета и спорт здесь уже не спасут.
Главные мифы о статинах:
они вызывают рак;
диабет;
разрушают мышцы;
«убивают» печень.
Это не так. Исследования показывают, что статины можно использовать даже у пациентов с заболеваниями печени.
«Главная ошибка — бросать терапию, как только АЛТ/АСТ немного подросли. Если показатели повысились менее чем в три раза от верхней границы нормы, этого делать нельзя. Если более — терапию отменяют и возобновляют через 4−6 недель. Предпочтение отдают розувастатину», — предупреждает медик.
Но все же есть люди, которым статины противопоказаны. Это:
беременные и кормящие мамы;
пациенты с печёночной недостаточностью;
циррозом;
активным гепатитом.
Важно понимать: статины работают только в комплексе с образом жизни:
соблюдением диеты;
увеличением физической активности;
отказом от курения.