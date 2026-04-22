Хотел «обогнать» Чикатило. Маньяк Муханкин за два месяца убил 8 человек

На суде Муханкин пытался убедить экспертов в своей невменяемости, однако психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. 11 декабря 1996 года Ростовский областной суд вынес приговор: смертная казнь через расстрел с конфискацией имущества. Однако после введения моратория на смертную казнь в России приговор заменили на пожизненное лишение свободы. Владимир Муханкин жив и отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. Он периодически общается с журналистами, откровенно вспоминая о содеянных ужасах. Ранее он письма в различные газеты. Одно из них в далёком 2006 году направил в редакцию «АиФ на Дону». В тексте письма между строк недвусмысленно проступало его навязчивое желание — обрести свободу. Приводим выдержки из него (орфография автора изменена. — Ред.).