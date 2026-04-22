Хотел «обогнать» Чикатило. Маньяк Муханкин за два месяца убил 8 человек

Ровно 66 лет назад в одном из донских хуторов родился страшный человек, который считается одним из самых жестоких убийц Ростовской области.
В криминальную хронику Владимир Муханкин вошёл под кличкой «ученик Чикатило». За короткий период он совершил несколько зверских убийств, потрясших регион. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
«Идея фикс» превзойти Чикатило.
Муханкин появился на свет в неполной семье — отец ушёл из дома, оставив мать с ребёнком. Детство будущего преступника было омрачено издевательствами: со стороны матери, сверстников. После седьмого класса Владимира отправили в спецшколу, где произошло событие, которое психологи считают ключевым в формировании его личности. По его словам, там над ним якобы надругались. «После 13 лет он начал совершать кражи и разбойные нападения, используя металлическую трубу для оглушения жертв», — отмечается в материалах дела.
Вскоре Муханкин оказался на улице: без жилья и работы. Даже повзрослев, злоумышленник не оставил привычки нападать на пешеходов ради наживы. Но он решил пойти ещё дальше: его «идеей фикс» стало превзойти по количеству жертв Андрея Чикатило.
К моменту последнего ареста из своих 35 лет он провёл в местах лишения свободы в общей сложности 17 — имел две судимости: с 1979 по 1986 год и с 1988 по 1994 год. «Такие люди не рождаются убийцами. Формирование личности происходит в детстве, и если ребёнок подвергается насилию, это откладывает глубокий отпечаток. Однако это ни в коем случае не оправдывает преступления — ответственность за выбор всегда остаётся на самом человеке», — прокомментировала rostov.aif.ru клинический психолог Анна Соколова.
Восемь жертв за 75 дней.
С 15 февраля по 1 мая 1995 года — всего за два с половиной месяца — Муханкин оставил кровавый след сразу в нескольких городах Ростовской области, совершив восемь убийств, четыре покушения и множество краж. География преступлений охватила Цимлянск, Шахты, Каменоломни и Сальск, а жертвами стали четыре женщины, три девочки и один мужчина.
Серия началась в Шахтах, где он нанёс 17 ножевых ранений женщине по фамилии Иванишко. Вскоре после этого в Цимлянске исчезла 12-летняя Наташа Глухарева. Позже её тело обнаружили вблизи хутора. В марте от рук маньяка погибла продавщица местного магазина в Каменоломнях, а финальным аккордом кровавой весны стало нападение в Сальске: тогда мать погибла на месте, но её дочь выжила и смогла детально описать нападавшего.
Именно её показания позволили милиции выйти на след преступника. По данным следствия, Муханкин сознательно стремился превзойти Андрея Чикатило по числу жертв, демонстрируя откровенно садистские наклонности. Он расчленял тела, проводил манипуляции с останками.
«У него была нездоровая страсть к внутренним органам», — позже констатировали эксперты.
Письмо из «Чёрного дельфина».
Муханкина задержали 1 мая 1995 года — через день после нападения в Сальске. На допросе он признался в совершении 22 преступлений, включая восемь убийств. Свою тягу к насилию он объяснил довольно цинично.
«Вот вам нравится, например, яблоко. Вы можете его не есть? Так же и я не могу себя заставить не убивать», — говорил он.
На суде Муханкин пытался убедить экспертов в своей невменяемости, однако психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. 11 декабря 1996 года Ростовский областной суд вынес приговор: смертная казнь через расстрел с конфискацией имущества. Однако после введения моратория на смертную казнь в России приговор заменили на пожизненное лишение свободы. Владимир Муханкин жив и отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Чёрный дельфин» в Оренбургской области. Он периодически общается с журналистами, откровенно вспоминая о содеянных ужасах. Ранее он письма в различные газеты. Одно из них в далёком 2006 году направил в редакцию «АиФ на Дону». В тексте письма между строк недвусмысленно проступало его навязчивое желание — обрести свободу. Приводим выдержки из него (орфография автора изменена. — Ред.).
«Пишет вам Муханкин Владимир Анатольевич из колонии пожизненного лишения свободы. Мне уже 47-ой год идёт, двенадцатый год нахожусь в заключении. До сих пор жив и здоров, чего и вам всем желаю. Хе-хе, тюрьма сохраняет неплохо!».
Далее душегуб сообщает, что от скуки на стену не лезет, а время посвящает обучению. Потом сетует на то, что для этой цели ему не хватает светового дня. А потом заявляет, что с питанием в колонии всё хорошо.
"Я сложа руки не сижу и торопиться мне некуда. Я изучаю законы и надеюсь, что года через два-три снова окажусь на свободе. Это письмо открыто для печати, у меня от людей нет секретов.
С уважением, Владимир А. Муханкин".