275 камер видеонаблюдения установят в Ростовской области в 2026 году

В Ростовской области участники межведомственной комиссии обсудили развитие системы «Безопасный город», а также эффективность системы видеонаблюдения. Заседание провел заместитель губернатора Сергей Бодряков.
На сегодняшний день на базе АПК «Безопасный город» в области работают 6225 камер, 96% из этого оборудлвания используется для обеспечения безопасности и правопорядка.
710 камер оснащены аналитическими алгоритмами. Они могут распознавать лица, номера машин, находить бесхозные предметы, и это далеко не весь список возможностей техники. В 2025 году в систему интегрировали 561 новое устройство видеонаблюдения.
— На 2026 год запланирован новый этап интеграции, включающий установку еще 275 камер, — рассказал Сергей Бодряков.
В первом квартале 2026 года уже подключили 93 камеры в Ростове-на-Дону, Шахтах, Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском и Мартыновском районах.
Также участники комиссии обсудили перераспределение аналитики по распознаванию лиц и номеров автомобилей. Отметили, что в регионе прорабатывается вывод видеопотока с камер, установленных на вокзалах.
