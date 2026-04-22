275 камер видеонаблюдения установят в Ростовской области в 2026 году

На базе системы «Безопасный город» в Ростовской области работают 6225 камер.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области участники межведомственной комиссии обсудили развитие системы «Безопасный город», а также эффективность системы видеонаблюдения. Заседание провел заместитель губернатора Сергей Бодряков.

На сегодняшний день на базе АПК «Безопасный город» в области работают 6225 камер, 96% из этого оборудлвания используется для обеспечения безопасности и правопорядка.

710 камер оснащены аналитическими алгоритмами. Они могут распознавать лица, номера машин, находить бесхозные предметы, и это далеко не весь список возможностей техники. В 2025 году в систему интегрировали 561 новое устройство видеонаблюдения.

— На 2026 год запланирован новый этап интеграции, включающий установку еще 275 камер, — рассказал Сергей Бодряков.

В первом квартале 2026 года уже подключили 93 камеры в Ростове-на-Дону, Шахтах, Аксайском, Волгодонском, Зимовниковском и Мартыновском районах.

Также участники комиссии обсудили перераспределение аналитики по распознаванию лиц и номеров автомобилей. Отметили, что в регионе прорабатывается вывод видеопотока с камер, установленных на вокзалах.

