Кардиохирург Виктор Цой назначен главным врачом калининградского кардиоцентра

Новым главным врачом Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде назначен Виктор Цой. Приказ 16 апреля подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 53-летний кардиохирург работает в центре с момента его открытия в 2012 году, до назначения занимал должность заместителя главврача по хирургии.
Цой окончил Амурскую государственную медицинскую академию, работал сосудистым хирургом на Сахалине, затем кардиохирургом в Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. В Калининград переехал по приглашению предыдущего руководителя Юрия Шнейдера. Специализируется на операциях множественного коронарного шунтирования на работающем сердце, транскатетерной имплантации аортального клапана, вмешательствах при аневризмах аорты.
Шнейдер, руководивший центром с 2011 года, остаётся в команде — будет оперировать и курировать научное направление. Замминистра здравоохранения Евгений Камкин, представляя нового главврача, подчеркнул, что центр входит в новый этап развития с сохранением преемственности.
Сам Цой заявил: «Для меня большая честь продолжить в новом статусе дело, которому мы все много лет преданно служим».