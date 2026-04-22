Кардиохирург Виктор Цой назначен главным врачом калининградского кардиоцентра

Новым главным врачом Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде назначен Виктор Цой. Приказ 16 апреля подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 53-летний кардиохирург работает в центре с момента его открытия в 2012 году, до назначения занимал должность заместителя главврача по хирургии. Цой окончил Амурскую государственную медицинскую…

Источник: Янтарный край

Новым главным врачом Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде назначен Виктор Цой. Приказ 16 апреля подписал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 53-летний кардиохирург работает в центре с момента его открытия в 2012 году, до назначения занимал должность заместителя главврача по хирургии.

Цой окончил Амурскую государственную медицинскую академию, работал сосудистым хирургом на Сахалине, затем кардиохирургом в Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. В Калининград переехал по приглашению предыдущего руководителя Юрия Шнейдера. Специализируется на операциях множественного коронарного шунтирования на работающем сердце, транскатетерной имплантации аортального клапана, вмешательствах при аневризмах аорты.

Шнейдер, руководивший центром с 2011 года, остаётся в команде — будет оперировать и курировать научное направление. Замминистра здравоохранения Евгений Камкин, представляя нового главврача, подчеркнул, что центр входит в новый этап развития с сохранением преемственности.

Сам Цой заявил: «Для меня большая честь продолжить в новом статусе дело, которому мы все много лет преданно служим».

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше