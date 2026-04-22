В Нижегородской области стартовала программа «Начни с себя» для медицинских работников

21 апреля на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н. А. Семашко состоялся запуск программы «Начни с себя». Проект направлен на коррекцию избыточной массы тела, а также профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета II типа среди медицинских работников с избыточной массой тела или ожирением. Проект реализуется по инициативе министерства здравоохранения региона при поддержке биофармацевтической компании «ПРОМОМЕД».
Запуск программы состоялся в рамках визита в регион участников проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». В мероприятии приняли участие члены комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Светлана Кириллова и Шолбан Кужугет, министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова и исполнительный директор компании «ПРОМОМЕД» Алексей Михеев.
Как сообщили в региональном Минздраве, ведение участников программы «Начни с себя», назначение им терапии и мониторинг результатов будут осуществляться на базе лечебно-профилактических учреждений Нижнего Новгорода по особому протоколу. Программа предполагает комплексную маршрутизацию, включающую оценку индивидуального риска, коррекцию питания и уровня физической активности, работу с поведенческими привычками, а при наличии медицинских показаний — медикаментозную поддержку.
Актуальность инициативы подтверждается данными масштабных эпидемиологических исследований. Установлено, что у людей с клиническим ожирением риск инсульта выше на 51%, риск развития сердечной недостаточности возрастает более чем в два раза, а вероятность инфаркта миокарда увеличивается на 82%. Системный подход к ранней профилактике позволяет существенно снизить распространенность факторов риска.
«Врачи первичного звена являются главными проводниками мер по предупреждению развития хронических неинфекционных заболеваний. Иногда, к сожалению, отдавая себя работе без остатка, медики забывают следовать собственным рекомендациям и могут столкнуться с избыточным весом и ожирением. Выбор аудитории программы — это одновременно поддержка тех, кто ежедневно заботится о пациентах, и укрепление культуры личного примера в сфере здравоохранения», — подчеркнула Галина Михайлова.
Сенатор Светлана Кириллова отметила, что инициатива региона служит примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса для скорейшего достижения целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Сочетание профилактических мер, персонализированного сопровождения и современной терапии формирует понятный и безопасный маршрут к устойчивому снижению рисков, что напрямую работает на сохранение здоровья граждан.
«Программа “Начни с себя” опирается на простой принцип: поддерживать здоровье тех, кто ежедневно заботится о других. Убеждены, что она внесет важный вклад в увеличение продолжительности жизни», — сказал Шолбан Кужугет.
В рамках визита сенаторов в Нижегородскую область также обсуждалась реализация федерального проекта «Диабет под контролем». В марте 2026 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом по региональному здравоохранению при Совете Федерации и Научно-медицинским центром эндокринологии им. И. И. Дедова. Главной задачей этой работы является выстраивание полного цикла помощи пациентам — от ранней диагностики до реабилитации.
Сенаторы подчеркнули, что за последние двадцать лет число пациентов с сахарным диабетом в России выросло приблизительно в два раза, что требует постоянного совершенствования подходов к лекарственному обеспечению и расширения практики работы «школ диабета». Положительный опыт, накопленный в Нижегородской области, а также проекты других регионов, включая мобильный «Диамобиль» в рамках «Золотого кольца России», будут проанализированы и масштабированы.
Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа “Здоровье”, “Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация”.
