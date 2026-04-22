Администрация Нижнего Новгорода изменила тарифы на парковку

Администрация Нижнего Новгорода внесла изменения в постановление «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением “Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода”. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэрии.
С 1 июня 2026 года стоимость парковки в закрытом отапливаемом гараже составит 11 тысяч рублей.
Парковочное место на открытой территории будет стоить 8 тысяч.
