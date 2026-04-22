В Воронеже энергетики готовятся к сильному ветру

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков на 23 апреля воронежские энергетики переходят на особый режим работы. Напомним, в четверг в регионе ожидается ветер с порывами до 15−20 метров в секунду.
К оперативному реагированию на возможные аварии готовы 177 бригад: 537 специалиста и 318 единиц техники. Под особым контролем находится электроснабжение социально значимых объектов и объектов инфраструктуры. Подготовлены 32 передвижных резервных источника снабжения электроэнергией общей мощностью более 1,48 МВт.
В случае возникновения неполадок с электричеством сообщайте на горячую линию энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8−800−220−0−220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).
