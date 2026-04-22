В Нижнем Новгороде выпало свыше двух месячных норм осадков

«В апреле в Нижнем Новгороде выпал 231% от месячной нормы осадков. Нормой для апреля считается выпадение 41 миллиметра, тогда как за 21 день текущего месяца в городе выпало уже 95 миллиметров. 23 апреля начнутся затяжные дожди, которые, согласно прогнозам, продлятся до начала мая включительно. По предварительным данным, за этот период может пролиться порядка 48 миллиметров осадков, это очередное превышение нормы», — говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода.