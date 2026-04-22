В Воронеже прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялся в Воронеже 17 апреля при поддержке национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации города.
Мероприятие прошло на площадке Городского Дворца культуры. Всего в ярмарке приняли участие более 300 работодателей, образовательные организации и соискатели, включая школьников, студентов и выпускников вузов.
Работодатели предложили около 8 тысяч вакансий. Среди них — предложения от ведущих промышленных предприятий Воронежа, таких как «Электросигнал», «Воронежский Трансформатор», «РВК Воронеж», «Гидрогаз» и других. По итогам, около 1,7 тысячи участников получили предложения о работе или договорились о дальнейших этапах собеседований.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.