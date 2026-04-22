В Гвардейском округе сгорела крыша дома, в котором жили несколько семей (фото, видео)

В посёлке Комсомольск в Гвардейском округе пострадал от пожара одноэтажный многоквартирный дом, где жили несколько семей, и пристройка к нему. Об этом сообщили очевидцы, информацию уточнили в региональном ГУ МЧС.
Около 8:30 утра в среду, 22 апреля, пламя уже охватило крышу, рассказала «Клопс» местная жительница Екатерина. Неподалёку женщина заметила машину скорой, работали пожарные. Как уточнили в ГУ МЧС, возгорание ликвидировали 19 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.
К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные успели вынести из огня газовый баллон, предотвратив угрозу взрыва. Но дом почти полностью лишился крыши, кроме того, пострадала пристройка. Общая площадь пожара — 96 кв. м.
Дом занимали несколько семей, в одной из квартир жила женщина с грудным ребёнком. Причину несчастья устанавливают сотрудники органов дознания МЧС России. Местные жители предполагают, что могла вспыхнуть неисправная проводка в мансарде.