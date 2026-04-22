В Пермском крае определили перевозчиков для речных маршрутов

В регионе подвели итоги отбора компаний, которые будут обслуживать три субсидируемых водных направления в предстоящую навигацию.
Так, маршрут «Старые Ляды — Куликово» доверили компании «Мошево». Перевозки здесь будут выполняться с мая по октябрь, за сезон запланировано 65 рейсов туда и обратно. Эта же компания займется и направлением «Березники — Быстрая», где предусмотрено 66 рейсооборотов за тот же период.
Маршрут «Пермь — Заречный» обслужит «Камская круизная компания». Навигация на этом направлении продлится с мая по сентябрь, за сезон запланировано 37 рейсов.
При этом на маршрут «Сылва — Троица» перевозчик пока не найден — на конкурс не поступило ни одной заявки. Власти уже объявили повторный отбор. Планируется, что за сезон здесь выполнят более 500 рейсов.
Начало навигации по всем направлениям намечено на первые числа мая, однако сроки будут зависеть от уровня воды в Камском и Воткинском водохранилищах.