В Туле открыли областную школу волонтеров гостеприимства

Программа обучения включает несколько блоков.

Источник: Национальные проекты России

Школа волонтеров гостеприимства Тульской области начала свою работу 17 апреля на площадке общества «Знание» в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого, сообщили в министерстве туризма региона. Школа работает при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В учреждении будут готовить волонтеров, которые смогут помогать в организации и проведении различных мероприятий туристической отрасли. По итогам обучения участники должны знать историю становления региона, его культурные особенности и уметь о них рассказать.

Программа школы включает несколько блоков. Первый из них посвящен изучению основ гостеприимства, развитию коммуникативных навыков и медиаподготовке участников. Так, на первом занятии будущим волонтерам рассказали о создании публикаций в социальных сетях.

На следующих встречах участники освоят принципы мобильной фотосъемки и видеомонтажа. Также запланированы мастер-классы опытных волонтеров и экспертов сферы туризма.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.