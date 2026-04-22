В парке Героев-лётчиков в Волгограде высадили 98 серебристых клёнов

Высота крупномерных саженцев достигает семи метров.

В Дзержинском районе Волгограда в парке Героев-лётчиков начали высадку деревьев и кустарников в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие уже посадили 98 серебристых кленов высотой от 4 до 7 метров, а в ближайшее время добавятся ещё 97 лип и более 150 кустарников. Для полива зелёных насаждений также проложили новый водопровод — ещё до озеленения строители смонтировали инженерные коммуникации. Сейчас, по сообщениям чиновников, укладывают тротуарную плитку и устанавливают малые архитектурные формы.

Ранее со стороны бульвара 30-летия Победы установили десятиметровую стелу с названием парка. Обновление участка площадью свыше 6 тыс. квадратных метров планируют завершить в текущем году.

«Работы по благоустройству общественных пространств входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда», — отмечают в администрации города.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, где можно проголосовать за объекты благоустройства-2027.