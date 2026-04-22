В Кудымкаре и Чермозе выпало 150% месячной нормы осадков за 6 дней

Как сообщает доктор географических наук Андрей Шихов в группе в ВК «Опасные природные явления», на территории края и соседних областей сформировались два эпицентра аномальных осадков, где выпало полторы и более месячных норм. Наиболее сложная ситуация сложилась в Кудымкаре и Чермозе, где зафиксировано 57 и 55 мм осадков соответственно — это около 150% от всей апрельской нормы. Еще более внушительные цифры отмечены у соседей: в удмуртском Глазове выпало 77 мм осадков, что эквивалентно двум месячным нормам. Второй очаг непогоды сосредоточился над Средним Уралом. В Бисере за пять дней выпало 62 мм осадков, в Губахе — 57 мм (около 120% нормы). Лидером по Свердловской области стал Качканар с показателем 69 мм. К утру 22 апреля высота сугробов в Березниках достигла 28 см, в Кудымкаре — 26 см. В восточных районах (Бисер, Губаха) официально фиксируют около 20 см, однако специалисты полагают, что фактическая высота снега в горах может быть значительно выше. Для сравнения: максимальный показатель по всей Европейской части России сейчас удерживает Кирс (Кировская область) — 32 см.