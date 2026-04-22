Уроженка Казани победила в конкурсе «Королева Москвы и Московской области»

Торжественная церемония награждения состоялась 19 апреля в Москве. В финале за заветный титул состязались 34 претендентки, возраст которых не превышал 58 лет. Конкурс призван подчеркнуть многогранность современных российских женщин, отражая их жизненный путь, систему ценностей и стремление к самореализации. Об этом сообщали в оргкомитете конкурса.
Надежда Шанина удостоена звания «Гран-При Королева Москвы». В качестве главного приза ей вручили колье, созданное вручную и украшенное драгоценными камнями. Кроме того, она получила возможность представлять Российскую Федерацию на престижных мировых конкурсах красоты.
41-летняя уроженка Казани Надежда Шанина имеет два высших образования. До того, как связать свою карьеру с медиаиндустрией, она свыше пятнадцати лет работала в сфере автобизнеса. В настоящее время ее деятельность сосредоточена на телевидении и содействии в продвижении личных брендов моделей.