Уроженка Казани победила в конкурсе «Королева Москвы и Московской области»

Уроженка Казани, актриса и телеведущая Надежда Шанина стала обладательницей главного титула конкурса красоты и материнства «Королева Москвы и Московской области».

Источник: МК.RU Казань

Торжественная церемония награждения состоялась 19 апреля в Москве. В финале за заветный титул состязались 34 претендентки, возраст которых не превышал 58 лет. Конкурс призван подчеркнуть многогранность современных российских женщин, отражая их жизненный путь, систему ценностей и стремление к самореализации. Об этом сообщали в оргкомитете конкурса.

Надежда Шанина удостоена звания «Гран-При Королева Москвы». В качестве главного приза ей вручили колье, созданное вручную и украшенное драгоценными камнями. Кроме того, она получила возможность представлять Российскую Федерацию на престижных мировых конкурсах красоты.

41-летняя уроженка Казани Надежда Шанина имеет два высших образования. До того, как связать свою карьеру с медиаиндустрией, она свыше пятнадцати лет работала в сфере автобизнеса. В настоящее время ее деятельность сосредоточена на телевидении и содействии в продвижении личных брендов моделей.