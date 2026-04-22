На московских водоемах заменят более тысячи знаков безопасности

Свыше тысячи информационных щитов заменят на 290 прудах в Москве до конца апреля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Вместо зимних информационных щитов «Выход на лед запрещен!» установят летние с надписью «Купаться запрещено!». Это нужно для предупреждения несчастных случаев на воде. Знаки размещают так, чтобы из любой точки водоема был отчетливо виден хотя бы один щит.
Замена коснется в том числе самых популярных водоемов столицы, например Патриарших и Чистых прудов, там установят по четыре знака на каждом. На Люблинских и Кузьминских прудах всего будет 54 знака, на Царицынских — 55.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.