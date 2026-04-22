496 мигрантов-нелегалов выдворили из Нижегородской области и из РФ в 2026 году

За три месяца текущего года судебные приставы Нижегородской области выдворили из России 496 мигрантов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.
Покинуть страну в принудительном порядке пришлось гражданам Кубы, Конго, Ганы, Индии, Египта, Вьетнама, Кот-д’Ивуара. При этом большинство выдворенных являются приезжими из стран Ближнего Зарубежья.
Основаниями для выдворения стали нарушения иностранцами правил въезда в Россию — у них не было необходимых документов. До отправки на родину мигранты находились в центре временного содержания иностранных граждан. Въезд на территорию РФ для них закрыли на пять лет.
Напомним, 127 иностранцев выдворят за пределы РФ по итогам рейда в Нижегородской области.