В Воронежской области более 500 человек высадили «Сад памяти»

Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти», проводимая в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», состоялась в районе Кожевенного кордона Воронежской области. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства региона.
Мероприятие прошло в районе Кожевенного кордона на территории Пригородного лесничества Левобережного участкового лесничества. Уточняется, что, несмотря на предварительные расчеты, на посадку леса прибыло почти вдвое больше людей, чем было запланировано. Более 500 участников высадили 17 тысяч сеянцев сосны на участке площадью 3,35 га. Всего в ходе акции «Сад памяти» на территории лесного фонда Воронежской области планируется высадить более 70 тысяч молодых деревьев на площади свыше 20 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.