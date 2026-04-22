В Воронежской области более 500 человек высадили «Сад памяти»

Мероприятие прошло в районе Кожевенного кордона на территории Пригородного лесничества Левобережного участкового лесничества. Уточняется, что, несмотря на предварительные расчеты, на посадку леса прибыло почти вдвое больше людей, чем было запланировано. Более 500 участников высадили 17 тысяч сеянцев сосны на участке площадью 3,35 га. Всего в ходе акции «Сад памяти» на территории лесного фонда Воронежской области планируется высадить более 70 тысяч молодых деревьев на площади свыше 20 га.