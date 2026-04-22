Тысячи тонн «серых» семян выявил Россельхознадзор в Нижегородской области

В Нижегородской области выявлены массовые нарушения при использовании семенного фонда. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. С начала января по 22 апреля 2026 года в ходе мониторинга системы ФГИС «Семеноводство» инспекторы зафиксировали использование 6,5 тысячи тонн семян пшеницы, картофеля, гороха и других культур без необходимых сертификатов.