Тысячи тонн «серых» семян выявил Россельхознадзор в Нижегородской области

В Нижегородской области выявлены массовые нарушения при использовании семенного фонда. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. С начала января по 22 апреля 2026 года в ходе мониторинга системы ФГИС «Семеноводство» инспекторы зафиксировали использование 6,5 тысячи тонн семян пшеницы, картофеля, гороха и других культур без необходимых сертификатов.
Нарушения допустили свыше 50 хозяйствующих субъектов, среди которых ООО «Восток», ООО «Агрофирма Нива» и ООО СХП «Рассвет». Аграрии использовали посадочный материал в отсутствие документов, подтверждающих его сортовые и посевные качества. Такие действия являются прямым нарушением федерального закона «О семеноводстве», так как использование непроверенных семян создает риски для урожайности и фитосанитарной безопасности региона.
По результатам проверки ведомство направило контролируемым лицам более 50 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Ранее сообщалось, что творог и сметану с нарушениями выявил нижегородский Россельхознадзор.