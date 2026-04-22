Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи тонн «серых» семян выявил Россельхознадзор в Нижегородской области

Более 50 сельхозпроизводителей региона использовали для посева зерно и овощи без документов, подтверждающих их сортовые качества.

В Нижегородской области выявлены массовые нарушения при использовании семенного фонда. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия. С начала января по 22 апреля 2026 года в ходе мониторинга системы ФГИС «Семеноводство» инспекторы зафиксировали использование 6,5 тысячи тонн семян пшеницы, картофеля, гороха и других культур без необходимых сертификатов.

Нарушения допустили свыше 50 хозяйствующих субъектов, среди которых ООО «Восток», ООО «Агрофирма Нива» и ООО СХП «Рассвет». Аграрии использовали посадочный материал в отсутствие документов, подтверждающих его сортовые и посевные качества. Такие действия являются прямым нарушением федерального закона «О семеноводстве», так как использование непроверенных семян создает риски для урожайности и фитосанитарной безопасности региона.

По результатам проверки ведомство направило контролируемым лицам более 50 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что творог и сметану с нарушениями выявил нижегородский Россельхознадзор.