В Тульском педуниверситете рассказали о цифровых технологиях в медицине

День открытых дверей в Тульском государственном педагогическом университете имени Л. Н. Толстого собрал 19 апреля около 400 молодых людей, сообщили в региональном минздраве. Одной из тем мероприятия стали цифровые тренды в медицине, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
На встрече заместитель министра здравоохранения Тульской области Алексей Захаров рассказал о том, как ИТ-отрасль стремительно трансформирует медицинскую сферу, делая ее более точной, эффективной и ориентированной на пациента.
«Искусственный интеллект помогает врачам в диагностике заболеваний, анализе медицинских изображений, прогнозировании течения болезней и подборе персонализированных схем лечения. Внедрение цифровых решений повышает точность медицинских решений и экономит время специалистов, а значит, напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи», — сказал Алексей Захаров.
Направление заинтересовало около 40 человек. Кроме того, ребята узнали о программах целевого обучения и дальнейшем трудоустройстве в государственные медицинские учреждения региона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.