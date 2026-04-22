Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове снова задерживается заседание по делу экс-министра финансов

Заседание по делу Лилии Федотовой должны провести 22 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 апреля, в Кировском районном суде Ростова-на-Дону снова задержалось заседание по делу экс-заместителя губернатора — бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой.

Известно, что заседание должно было начаться несколько часов назад, в 14:30. Однако к 17:30 результаты слушаний в электронной картотеке дел все еще не опубликовали.

Напомним, до этого заседания откладывали уже четыре раза: 4 и 25 марта, а также 8 и 15 апреля. Дата следующего пока неизвестна.

Экс-главу донского минфина задержали в феврале 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Кировский районный суд Ростова-на-Дону материалы передали в 2026 году.

По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.