В Ростове снова задерживается заседание по делу экс-министра финансов

Сегодня, 22 апреля, в Кировском районном суде Ростова-на-Дону снова задержалось заседание по делу экс-заместителя губернатора — бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой.
Известно, что заседание должно было начаться несколько часов назад, в 14:30. Однако к 17:30 результаты слушаний в электронной картотеке дел все еще не опубликовали.
Напомним, до этого заседания откладывали уже четыре раза: 4 и 25 марта, а также 8 и 15 апреля. Дата следующего пока неизвестна.
Экс-главу донского минфина задержали в феврале 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий. В Кировский районный суд Ростова-на-Дону материалы передали в 2026 году.
По версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.
