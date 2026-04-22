С начала года 92 студентки получили выплату по беременности на Дону

С начала года 92 студентки получили выплату по беременности в Ростовской области. Об этом рассказала заместитель губернатора Олеся Старжинская, отвечая на вопрос корреспондента rostov.aif.ru.
Данная мера поддержки действует в регионе с начала года. Единовременное пособие составляет 100 тыс. рублей для студенток очной формы обучения, вставших на учёт по беременности в женских консультациях.
Также с 2026 года на Дону каждой семье при рождении малыша даётся сертификат «Подарок новорождённому» на сумму 20 тыс. рублей. При рождении двойни или тройни подарок выдаётся на каждого малыша.
Параллельно развивается инфраструктура пунктов проката детских вещей — это особенно важно для семей с ограниченным бюджетом, так как даёт возможность временно арендовать коляски, автокресла и другие необходимые предметы без крупных затрат.
Отдельное внимание уделяется поддержке многодетных родителей: при появлении третьего и каждого последующего ребёнка предусмотрена единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей.
Как отметила Олеся Старжинская, сейчас в области 57 тыс. многодетных семей и их число растёт. За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей 12 донских семей награждены орденом «Родительская слава» и ещё 16 — медалью ордена «Родительская слава». Почётного звания «Мать-героиня» удостоены четыре женщины.
«Работа по расширению мероприятий, направленных на повышение рождаемости будет продолжена», — отметила Олеся Старжинская.