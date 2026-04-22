Иваново присоединится к многодневной велогонке «Россия»

Четвертый этап многодневной велогонки «Россия» пройдет в Иванове 18 июля, сообщили в департаменте туризма области. Проведение спортивного события, охватывающего исторические города страны, соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Масштабная велогонка состоится с 16 мая по 12 сентября. Маршрут протяженностью более 500 км включит восемь городов: Кострому, Владимир, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Москву. В Иванове велосипедистам предстоит преодолеть 60 км.
Участники должны быть старше 18 лет, иметь медицинскую справку, подтверждающую допуск к участию, и спортивную страховку. Подробнее обо всех условиях можно узнать на официальном сайте мероприятия.
