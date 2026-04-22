«Шкура» признан виновным в совершении теракта в Курской области

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 43-летнему стрелку 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ Андрею Шквирко с позывным «Шкура». Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области в 2025 году. Суд приговорил «Шкуру» к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части наказания — в колонии строгого режима. Об этом 22 апреля сообщили Следственный комитет России и Главная военная прокуратура.