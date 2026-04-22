У очень доверчивого пенсионера из Полесска выманили 9.7 млн рублей

Пенсионер из Полесска стал жертвой телефонных мошенников и потерял 9.7 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 73-летний мужчина общался с «финансовым инспектором банка», тот и уговорил его перевести сбережения на «безопасный счет».
Пенсионер думал, что некто получил доверенность на совершение операций с его имуществом и деньгами. Он так перепугался, что согласился на предложение незнакомца и скинул все деньги по указанным реквизитам. Увы, больше своих денег он не видел.
Заведено уголовное дело, мошенника ищут.