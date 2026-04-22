Выработка молочной продукции у нижегородского производителя выросла на 17%

Нижегородский производитель молочной продукции АО «Княгининское молоко» подвел итоги полугодовой работы по внедрению бережливых технологий. Пилотным участком выбрали производство сливочного масла, и именно там выработка выросла на 17%. Достичь таких показателей удалось благодаря федеральному проекту «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Специалисты регионального центра компетенций и сотрудники предприятия шесть месяцев изучали, как производится сливочное масло, и нашли три главные проблемы, которые тормозили процесс. В итоге оптимизировали хранение, изменили периодичность техобслуживания оборудования и привели отчетность к единому виду. Как отметил министр промышленности региона Максим Черкасов, эти меры и дали прирост выработки на 17%.
Параллельно с оптимизацией процессов на предприятии обучили бережливым технологиям 12 сотрудников, а двое из них стали внутренними тренерами. Теперь они смогут самостоятельно передавать полученные знания остальным работникам.
Добавим, что всего в Нижегородской области инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта внедряют 28 производителей пищевых продуктов. Из них десять компаний специализируются именно на выпуске молока и молочной продукции. Общее число участников проекта в регионе достигло 316.
Напомним, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», запущенный по инициативе президента Владимира Путина, объединяет меры для долгосрочного роста экономики. В него входят федеральные проекты по поддержке предпринимательства, повышению производительности труда, развитию конкуренции и инвестиционной активности.