Выработка молочной продукции у нижегородского производителя выросла на 17%

Специалисты регионального центра компетенций и сотрудники предприятия шесть месяцев изучали, как производится сливочное масло, и нашли три главные проблемы, которые тормозили процесс. В итоге оптимизировали хранение, изменили периодичность техобслуживания оборудования и привели отчетность к единому виду. Как отметил министр промышленности региона Максим Черкасов, эти меры и дали прирост выработки на 17%.