Захламлённые контейнерные площадки привели в порядок после жалоб воронежцев

Несколько площадок для сбора отходов в Воронеже привели в порядок после жалоб горожан в Государственную жилищную инспекцию через платформу ГИС ЖКХ. Об этом сообщили в региональном ведомстве во вторник, 21 апреля.
Свалки мусора образовались во дворах многоквартирных домов на улицах 45-й Стрелковой Дивизии, Новосибирской, Южно-Моравской, Маршала Неделина, Кривошеина, Чапаева, Минской, Артамонова, Волго-Донской и других.
Жилищные инспекторы провели с управляющими компаниями профилактические мероприятия и информировали их о недопустимости нарушения обязательных требований по содержанию контейнерных площадок. В результате УК оперативно убрали с них крупногабаритный мусор, ветки, листву и бытовые отходы.