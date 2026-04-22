Мошенники обманывают нижегородцев по схеме с письмами от Гострудинспекции

Нижегородцев предупредили о мошенниках, представляющих сотрудниками трудовой инспекции и Роструда.

Нижегородцев предупредили о мошенниках, выдающих себя за работников трудовой инспекции и Роструда. Об этом рассказали в пресс-службе Гострудинспекции региона.

Аферисты рассылают фейковые письма с электронной почты @gov-rostrud.ru и используют поддельные ссылки и реквизиты, чтобы создать иллюзию подлинности. К сообщениям прилагаются документы о выявлении признаков теневой занятости или нарушения трудового законодательства.

Злоумышленники требуют у потенциальных жертв документы и оплату доставки. В трудовой инспекции просят ни в коем случае не переходить по ссылкам из таких писем и не открывать вложения. Важно проверять подлинность домена: Роструду и территориальным органам принадлежит адрес @rostrud.gov.ru.

Убедиться в достоверности отправленных актов можно с помощью QR-кода, ведущего к данной проверке в Едином реестре контрольных мероприятий. Он обязательно должен содержаться в документе. Кроме того, все уведомления от Роструда отражаются в личном кабинете работодателя на «Госуслугах».

Напомним, лжесотрудник силовых структур выманил у нижегородского пенсионера 1,4 млн рублей.