Мошенники обманывают нижегородцев по схеме с письмами от Гострудинспекции

Нижегородцев предупредили о мошенниках, выдающих себя за работников трудовой инспекции и Роструда. Об этом рассказали в пресс-службе Гострудинспекции региона.
Аферисты рассылают фейковые письма с электронной почты @gov-rostrud.ru и используют поддельные ссылки и реквизиты, чтобы создать иллюзию подлинности. К сообщениям прилагаются документы о выявлении признаков теневой занятости или нарушения трудового законодательства.
Злоумышленники требуют у потенциальных жертв документы и оплату доставки. В трудовой инспекции просят ни в коем случае не переходить по ссылкам из таких писем и не открывать вложения. Важно проверять подлинность домена: Роструду и территориальным органам принадлежит адрес @rostrud.gov.ru.
Убедиться в достоверности отправленных актов можно с помощью QR-кода, ведущего к данной проверке в Едином реестре контрольных мероприятий. Он обязательно должен содержаться в документе. Кроме того, все уведомления от Роструда отражаются в личном кабинете работодателя на «Госуслугах».
