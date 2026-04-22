В Нижегородской области появится Центр ядерной медицины

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что собственный Центр ядерной медицины крайне важен для города-миллионника и всего региона. В рамках нацпроекта удалось не только получить финансирование, но и добиться приобретения сразу двух систем ПЭТ/КТ. Каждая из них сможет проводить до шести тысяч исследований в год — это позволит исключить очереди для нуждающихся в специализированной помощи. По оценкам Минздрава России, Нижний Новгород также сможет принимать несколько тысяч медицинских туристов из регионов Приволжья.