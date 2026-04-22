231% от месячной нормы осадков выпал в Нижнем Новгороде в апреле

В апреле в Нижнем Новгороде выпал 231% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
За 21 день апреля в столице Приволжья выпало 95 мм осадков — месячной нормой для второго месяца весны является лишь 41 мм. При этом с 23 апреля, по прогнозам синоптиков, в Нижний Новгород придут затяжные дожди и продлятся до начала мая. За это время метеорологи обещают выпадение порядка 48 мм осадков.
В сложившихся погодных условия дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода не прекращают работать в усиленном режиме. Во всех районах города дежурит водооткачивающая техника.
«С 20 апреля было откачано уже более 10 тысяч кубометров воды — за столь короткий промежуток времени это серьёзные показатели. Сегодня, после обильных снегопадов, в город вернулось тепло, таяние снега усилилось, нагрузка на службы увеличилась», — сказал замглавы городской администрации Антон Максимов.
В первую очередь, дорожники откачивают воду с основных магистралей, а затем — на внутриквартальных дорогах. На особом контроле находятся водоотводные лотки и каналы.
Напомним, в начале недели в Нижнем Новгороде выпало до 27 см снега.