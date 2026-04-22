В Воронежской области открыли десять вакансий на должности судей

Квалификационная коллегия судей Воронежской области объявила конкурс на замещение десяти вакантных должностей в регионе. В их числе — посты председателей Каширского и Панинского районных судов. Об этом сообщили на сайте ККС.
Помимо этого, открыты вакансии:
заместителя председателя Железнодорожного районного суда Воронежа;
заместителя председателя Панинского районного суда;
судьи Левобережного районного суда Воронежа;
мирового судьи судебного участка № 1 в Борисоглебском судебном районе;
мирового судьи судебного участка № 4 в Борисоглебском судебном районе;
мирового судьи судебного участка № 1 в Бутурлиновском судебном районе;
мирового судьи судебного участка № 2 в Левобережном судебном районе;
мирового судьи судебного участка № 4 в Панинском судебном районе.
Прием заявлений и документов продлится до 21 мая.
В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что открылась вакансия председателя Белгородского областного суда. Заявления и документы от претендентов будут принимать до 27 апреля включительно.