В Воронежской области открыли десять вакансий на должности судей

Квалификационная коллегия судей Воронежской области объявила конкурс на замещение десяти вакантных должностей в регионе. В их числе — посты председателей Каширского и Панинского районных судов. Об этом сообщили на сайте ККС.

Источник: Коммерсантъ

Помимо этого, открыты вакансии:

заместителя председателя Железнодорожного районного суда Воронежа;

заместителя председателя Панинского районного суда;

судьи Левобережного районного суда Воронежа;

мирового судьи судебного участка № 1 в Борисоглебском судебном районе;

мирового судьи судебного участка № 4 в Борисоглебском судебном районе;

мирового судьи судебного участка № 1 в Бутурлиновском судебном районе;

мирового судьи судебного участка № 2 в Левобережном судебном районе;

мирового судьи судебного участка № 4 в Панинском судебном районе.

Прием заявлений и документов продлится до 21 мая.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что открылась вакансия председателя Белгородского областного суда. Заявления и документы от претендентов будут принимать до 27 апреля включительно.