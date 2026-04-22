Следователи завели дело из-за травмирования кузнеца на нижегородском предприятии

Управление Следственного комитета по Нижегородской области расследует уголовное дело о получении кузнецом серьезной травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Несчастный случай произошел на одном из нижегородских предприятий. Работавший на гидравлическом прессе мужчина получил травму руки. Медики оценили вред, нанесенный его здоровью, как тяжкий.
На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность на рабочем месте.
