Вода зашла в ерики и озера: Волго-Ахтубинская пойма заполнилась водой

Волжская ГЭС уже третий день сбрасывает воду по максимуму: с 20 апреля через гидроузел проходит 26 тысяч кубометров воды в секунду. Экологи, специалисты комитета природных ресурсов и профильных служб следят в эти дни, чтобы вода беспрепятственно прошла через все водопропускные сооружения и заполнила ерики и озера в Волго-Ахтубинской пойме. Оценивать результат еще рано, но, как отмечают в администрации региона, сейчас особое внимание уделяют участкам, которые в прошлом году испытывали дефицит влаги.