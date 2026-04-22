Вода зашла в ерики и озера: Волго-Ахтубинская пойма заполнилась водой

Специалисты контролируют наполняемость водоемов.

Источник: Комсомольская правда

Волжская ГЭС уже третий день сбрасывает воду по максимуму: с 20 апреля через гидроузел проходит 26 тысяч кубометров воды в секунду. Экологи, специалисты комитета природных ресурсов и профильных служб следят в эти дни, чтобы вода беспрепятственно прошла через все водопропускные сооружения и заполнила ерики и озера в Волго-Ахтубинской пойме. Оценивать результат еще рано, но, как отмечают в администрации региона, сейчас особое внимание уделяют участкам, которые в прошлом году испытывали дефицит влаги.

Чтобы в половодье пойма максимально наполнялась водой, здесь уже расчистили 188 км ериков и озер и построили 74 водопропускных сооружения. Эти работы выполняются ежегодно по нацпроекту «Экология».