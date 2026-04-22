На майских праздниках пустят дополнительный поезд из Ростова в Кисловодск

Дополнительный поезд свяжет Ростов-на-Дону и Кисловодск на майских праздниках. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
К уже назначенным составам добавили поезд № 598/597 Ростов — Кисловодск. Он будет курсировать через Ростовкую область, Краснодарский край и Ставрополье.
Отправление из Ростова-на-Дону 30 апреля и 8 мая состоится в 18:21, прибытие в Кисловодск в этих случаях планируется на следующий день в 5:20. Обратно состав поедет 3 мая и 11 мая в 23:10, прибытие в Ростов в 10:38.
Всего с 30 апреля по 11 мая по железным дорогам страны пассажиров будут перевозить более 6 тысяч поездов АО «Федеральная пассажирская компания», в том числе регулярные и дополнительные рейсы.
