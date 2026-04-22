Более 50 тысяч георгиевских лент раздадут нижегородцам в преддверии Дня Победы

22 апреля в Нижегородской области началась Всероссийская акция «Георгиевская лента», которая пройдет до 9 мая. Жителям региона раздадут более 50 тысяч георгиевских лент, о чем сообщили в НРО ВОД «Волонтёры Победы».
Акция пройдет во всех муниципальных округах региона — она охватит образовательные учреждения, культурные и социальные организации, оживленные парки и общественные пространства. Ленточки будут раздавать в 78 точках области. Центральными точками раздачи георгиевских лент в Нижнем Новгороде станут Театральная площадь и улица Большая Покровская.
В. этом году к акции присоединилась Нижегородская канатная дорога. Волонтеры и сотрудники переправы будут раздавать георгиевские ленточки пассажирам.
