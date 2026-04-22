Как проходит акция «Георгиевская лента» в городах России

В России и еще в 30 странах мира 22 апреля дали старт ежегодной акции «Георгиевская лента». Корреспонденты «РГ» пообщались с волонтерами и узнали, почему те ежегодно выходят на улицы и рассказывают людям об одном из главных символов Великой Победы.
В Санкт-Петербурге активисты движения «Волонтеры Победы», которых легко можно узнать по брендированной форме с символикой акции, начали раздавать ленточки с 16.00 у наземного вестибюля станции метро «Гостиный двор» на Невском проспекте. Там открылась интерактивная площадка, где звучали песни военных лет, а также начали работу выставка, посвященная Дню Победы, и фотозона.
В Северной столице планируют раздать 650 тысяч георгиевских лент. Основные этапы акции пройдут 2 мая (с 12 до 14 часов) и 8 мая (с 17 до 19 часов) на привестибюльных территориях станций Петербургского метрополитена. Кроме того, ленту можно получить в пунктах обслуживания клиентов «Единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга», в многофункциональных центрах обслуживания «Мои документы», отделениях Почты России и офисах Сбербанка.
Фото: Святослав Акимов/ РГ.
В Кузбассе в этом году собираются раздать десять тысяч георгиевских лент и еще тысячу значков с изображением красной гвоздики. 22 апреля во имя сохранения исторической памяти их начали вручать на Алее Героев в Кемерове.
— Только мы вчетвером раздали, наверное, больше ста лент. Чтобы люди помнили о войне! — поделились с корреспондентом «РГ» первокурсницы Кузбасского педагогического колледжа. Будущие учителя начальных классов, стали волонтерами впервые.
Для регионального руководителя Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Дарьи Ячменевой День Победы — особенная дата. Ее прапрадед красноармеец Степан Елисеевич Пушкарев ушел на фронт из кемеровского поселка Боровой. Успел отправить домой одно-единственное письмо: «У меня все хорошо». Сибиряк, отдавший жизнь за Отчизну, похоронен в братской могиле, а в его родном поселке установлена памятная стела.
— Наращиваем масштабы, чтобы как можно больше людей посвятить в это, потому что многие еще не совсем понимают, для чего и как именно нужно носить один из главных символов Великой Победы. Некоторые, например, до сих пор прикрепляют ленту к сумке или к машине. А нужно носить ее на груди, над сердцем — сложенную пополам, в виде банта, либо в виде буквы Z", — рассказала об акции Дарья Ячменева.
На улицах Читы и других населенных пунктов региона волонтеры рассчитывают раздать 10 тысяч ленточек.
— Раздача символа воинской славы всегда сопровождается просветительской работой. Волонтеры подробно рассказывают каждому о значении георгиевской ленты. Объясняют, что это символ памяти, уважения и благодарности ветеранам. Для закрепления информации вместе с лентой вручают специальную памятку-брошюру, где описана история символа и правила ношения, — рассказали в Забайкальском региональном отделении Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
По словам участников акции, горожане реагируют очень тепло и искренне. Пожилые люди благодарят за то, что молодежь не забывает историю своей страны.
— Каждый раз, когда я вручаю георгиевскую ленту и вижу, как загораются глаза у человека, который ее принимает, я понимаю: память жива, — поделилась волонтер Виктория Иванова.
В Астрахани акция началась в полдень. Волонтеров, раздающих символ Победы, можно встретить в Братском саду и на центральных улицах города. Вручая ленточку, добровольцы рассказывают историю ее возникновения и дают рекомендации по ношению атрибута праздника.
— Для астраханской молодежи участие в этой акции становится важным нравственным уроком, возможностью прикоснуться к истории и показать, что подвиг предков не забыт. Мы призываем каждого астраханца с честью носить эту ленту, помня о том, какой ценой была завоевана Победа, — отметил Александр Голобоков, руководитель регионального агентства по делам молодежи, которое занимается раздачей лент.
Фото: Юлия Потапова/РГ.
В Симферополе акция началась с самого утра на перекрестке улиц Пушкина и Екатерининской. Это пешеходный центр крымской столицы.
— Сегодня первый день акции, она продлится до 9 мая. Люди трепетно относятся к символу Победы. В акции участвуют и взрослые, и дети. Крымчане всех возрастов и активно берут ленточку и участвуют в ее распространении, — рассказал председатель ВОД «Волонтеры Победы» в Крыму Данил Данильченко.
Пик акции придется на выходные дни перед праздниками и канун 9 мая. В Алуште, Ялте, Евпатории, Феодосии ленточки будут раздавать на набережных курортных городов, где в эти дни много туристов, приехавших в Крым на отдых.
Отметим, что ленточки пока раздают не во всех российских городах. Где-то это планируют начать делать ближе к выходным, а где-то — в начале мая. Например, в Ростове-на-Дону раздача георгиевских лент стартует 27 апреля. Как рассказала «РГ» заместитель начальника Управления по молодежной политике города Виолетта Ясько, активисты и волонтеры панируют вручить горожанам около десяти тысяч ленточек. Места раздачи пока только определяются, но исходя из опыта прошлых лет, среди них наверняка будут Парк Горького, Театральная Площадь, а также улицы Пушкинская и Большая Садовая.