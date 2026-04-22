Лес зоны отчуждения ЧАЭС может перезапускать загрязнение в биогеохимические циклы

ТВЕРЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Лес в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС служит долговременным хранилищем радионуклидов, а не только средой обитания животных. Как сообщил ТАСС заведующий кафедрой зоологии и физиологии, доктор биологических наук Тверского государственного университета (ТвГУ) Андрей Зиновьев, пожары, изменения гидрологического режима, сезонный сток и перенос золы могут вновь запускать накопленное загрязнение в биогеохимические циклы.
«Лес в зоне отчуждения — это не просто фон для диких животных, а долговременное хранилище радионуклидов. Пожары, изменение гидрологического режима, сезонный сток и перенос золы способны заново включать старое загрязнение в биогеохимические циклы. Поэтому экосистема Чернобыля — это не история “радиация выпала и закончилась”, а история медленного, волнообразного перераспределения вещества в почвах, древесине, пепле, реках и поймах», — сказал ученый.
По его словам, численность крупных животных в зоне отчуждения выше, чем на соседних территориях из-за отсутствия человека. Но это не означает, что радиация безвредна для природы: она вызывает генетические и репродуктивные нарушения у отдельных особей.
В качестве примера ученый привел восточную квакшу: в наиболее затронутых районах Чернобыля эти лягушки заметно темнее из-за повышенной пигментации с меланином — она снижает радиационное повреждение клеток и дает темным особям селективное преимущество. Также потомки собак, оставшихся в Чернобыле после эвакуации, генетически различаются в группах у станции и в городе, несмотря на малое расстояние (десятки километров). «Зона поражения стала доказательством одновременно двух вещей. Во-первых, природа удивительно пластична и умеет быстро возвращать сложные сообщества там, где человек отступил. Во-вторых, сама эта “дикость после человека” не равна экологическому здоровью в классическом смысле. Это новая, своеобразная экология — с восстановлением ландшафта, с биологическими адаптациями, но и с долгой памятью о радиации, которая продолжает проявляться в тканях, популяциях и циклах вещества», — поделился мыслями эксперт.
Как сказал Зиновьев, земли восстанавливаются неравномерно: территории вблизи реактора еще долго останутся непригодными для проживания и сельского хозяйства. Ключевую роль для сельхозугодий играют цезий-137 и стронций-90 с периодом полураспада около 30 лет — за 40 лет их активность снизилась, но не исчезла полностью. Из-за различий в свойствах почвы, рельефе, влажности и других факторах один участок может быть возвращен в оборот под контролем, а соседний — по-прежнему нет.