Лес зоны отчуждения ЧАЭС может перезапускать загрязнение в биогеохимические циклы

В качестве примера ученый привел восточную квакшу: в наиболее затронутых районах Чернобыля эти лягушки заметно темнее из-за повышенной пигментации с меланином — она снижает радиационное повреждение клеток и дает темным особям селективное преимущество. Также потомки собак, оставшихся в Чернобыле после эвакуации, генетически различаются в группах у станции и в городе, несмотря на малое расстояние (десятки километров). «Зона поражения стала доказательством одновременно двух вещей. Во-первых, природа удивительно пластична и умеет быстро возвращать сложные сообщества там, где человек отступил. Во-вторых, сама эта “дикость после человека” не равна экологическому здоровью в классическом смысле. Это новая, своеобразная экология — с восстановлением ландшафта, с биологическими адаптациями, но и с долгой памятью о радиации, которая продолжает проявляться в тканях, популяциях и циклах вещества», — поделился мыслями эксперт.