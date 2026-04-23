«Все будет зависеть от прогнозов в части безопасности»: министр общественной безопасности Александр Гриб рассказал, каким будет Парад Победы в Челябинске

Власти прорабатывают разные форматы Парада Победы в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

Решение о конечном формате Парада Победы на площади Революции будет принято непосредственно перед 9 Мая. Об этом на репетиции парада рассказал министр общественной безопасности Челябинской области Александр Гриб.

— Мы сейчас прорабатываем разные форматы проведения правительственных мероприятий, посвященных годовщине Победы. Разное наполнение торжественных мероприятий, разные варианты, в том числе и прохождения войск и торжественного построения войск, — рассказал Александр Гриб. — Все будет зависеть от тех прогнозов в части безопасности, которые для нас подготовят правоохранительные органы. Исходя из этого, будем определяться и по количеству участников в торжественном построении, и по возможному формату участия техники в торжественном построении.

Он добавил, что по традиции в параде участвует порядка 2000 человек: действующие военнослужащие, кадетские классы, образовательные учреждения.

Состав техники тоже будет известен ближе к 9 мая, но, напомнил Александр Гриб, по традиции предполагается участие и исторической техники (Д-34, ИСУ-152), и современной, которая в том числе участвует в проведении специальной военной операции.