В Ростовской области создадут систему умного освещения для растений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ, Ростов-на-Дону) работают над системой управления искусственным освещением растений, которая повторяет естественные суточные циклы. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По данным пресс-службы, современное сельское хозяйство все чаще использует теплицы и вертикальные фермы, где свет играет ключевую роль. Однако большинство теплиц до сих пор работает на устаревших лампах или дорогих импортных системах, не позволяющиех гибко настраивать освещение под конкретную культуру. Разработка ученых поможет решить эту задачу.
«Ученые разрабатывают систему, которая управляет искусственным освещением растений и повторяет естественные суточные циклы. Готовая система сможет управлять десятками светильников с одного устройства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ученые уже создали протокол обмена данными между управляющим компьютером и светильником. Благодаря этому можно гибко настраивать освещение — менять цветовой состав и яркость. В системе используются светильники с четырьмя каналами: красным, синим, инфракрасным и белым.
По данным пресс-службы, система работает через управляющий компьютер, который задает программу освещения. Команды передаются через промышленный интерфейс, а специальный модуль принимает их и управляет каналами светильника. Параллельно ученые создают модуль для сбора данных об окружающей среде: состоянии почвы, расходе воды, влажности воздуха и давлении. Это нужно, чтобы накопить полный набор данных для анализа фаз роста растений. В дальнейшем собранную информацию, например о состоянии яровой пшеницы, используют для создания моделей, которые помогут прогнозировать развитие растений.
