В Ростовской области создадут систему умного освещения для растений

По данным пресс-службы, система работает через управляющий компьютер, который задает программу освещения. Команды передаются через промышленный интерфейс, а специальный модуль принимает их и управляет каналами светильника. Параллельно ученые создают модуль для сбора данных об окружающей среде: состоянии почвы, расходе воды, влажности воздуха и давлении. Это нужно, чтобы накопить полный набор данных для анализа фаз роста растений. В дальнейшем собранную информацию, например о состоянии яровой пшеницы, используют для создания моделей, которые помогут прогнозировать развитие растений.