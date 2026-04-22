«Эксмо» оценило планы СК проверить книги автора «Вредных советов»

В издательстве напомнили, что сегмент детской литературы тщательно регулируется, и назвали «Вредные советы» Григория Остера «прививкой от глупости». «Эксмо-АСТ» выразило готовность предоставить экспертные заключения.

Источник: РБК

Официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур относительно книг автора «Вредных советов» Григория Остера не было, заявили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ».

«Мы убеждены, что цели издательства и цели надзорных органов в вопросах защиты детства едины. Если в будущем поступят официальные обращения, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения», — говорится в публикации.

Там указали, что детская литература — сегмент отечественного книгоиздания, который особенно тщательно регулируется, проводятся проверки, а книги Остера издаются свыше 30 лет. В издательстве объяснили, что во «Вредных советах» автор в ироничной форме прививает детям навыки безопасного поведения, «высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как “прививка от глупости”.

«Вредные советы» — сборник ироничных стихов Остера, в которых автор описывает ситуации, происходящие с детьми, и дает им шуточные рекомендации, например о том, как вести себя с другими людьми. Первый сборник стихотворений вышел в 1990 году, после этого они неоднократно переиздавались.

Сам Григорий Остер — лауреат Государственной премии России, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. В 2022 году он уехал из России в Латвию.

В «Эксмо» напомнили, что вопрос об изъятии книг Остера уже поднимался в 2024 году. Тогда также звучала обеспокоенность, но претензий к издательству не поступало, и история не имела развития. «Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено», — подчеркнула пресс-служба издательства.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера. Участники заседания по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов посчитали, что произведения Остера содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки».

Комментируя инициативу СК, писатель и журналист Денис Драгунский в эфире Радио РБК призвал не относиться к книгам как к инструкциям. «У меня есть один очень вредный совет, он же полезный. Не надо относиться к книжкам как к инструкциям, которые обязательны к выполнению. Книжка — это книжка», — сказал он.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше