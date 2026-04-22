«Эксмо» оценило планы СК проверить книги автора «Вредных советов»

Официальных запросов или требований от Следственного комитета, прокуратуры или иных государственных структур относительно книг автора «Вредных советов» Григория Остера не было, заявили в пресс-службе издательства «Эксмо-АСТ».
«Мы убеждены, что цели издательства и цели надзорных органов в вопросах защиты детства едины. Если в будущем поступят официальные обращения, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения», — говорится в публикации.
Там указали, что детская литература — сегмент отечественного книгоиздания, который особенно тщательно регулируется, проводятся проверки, а книги Остера издаются свыше 30 лет. В издательстве объяснили, что во «Вредных советах» автор в ироничной форме прививает детям навыки безопасного поведения, «высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как “прививка от глупости”.
«Вредные советы» — сборник ироничных стихов Остера, в которых автор описывает ситуации, происходящие с детьми, и дает им шуточные рекомендации, например о том, как вести себя с другими людьми. Первый сборник стихотворений вышел в 1990 году, после этого они неоднократно переиздавались.
Сам Григорий Остер — лауреат Государственной премии России, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. В 2022 году он уехал из России в Латвию.
В «Эксмо» напомнили, что вопрос об изъятии книг Остера уже поднимался в 2024 году. Тогда также звучала обеспокоенность, но претензий к издательству не поступало, и история не имела развития. «Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено», — подчеркнула пресс-служба издательства.
Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера. Участники заседания по вопросам помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов посчитали, что произведения Остера содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки».
Комментируя инициативу СК, писатель и журналист Денис Драгунский в эфире Радио РБК призвал не относиться к книгам как к инструкциям. «У меня есть один очень вредный совет, он же полезный. Не надо относиться к книжкам как к инструкциям, которые обязательны к выполнению. Книжка — это книжка», — сказал он.
